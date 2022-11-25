Судом Речицкого района установлено, что в августе, октябре и ноябре 2020 года фигурант размещал во «Вконтакте» комментарии, которые оскорбляли Президента, унижали его честь и достоинство.

В сентябре 2021 года в этой же соцсети писал комментарии с негативной оценкой заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси, начальника управления Следственного комитета по городу Минску, чем унизил их честь и достоинство в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Также дал негативную оценку сотрудникам КГБ, комментируя в интернете убийство одного из них.

Суд признал фигуранта виновным в публичном оскорблении Президента, оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенном в интернете, а также в распространении заведомо ложных сведений о правовом положении граждан в Беларуси и деятельности государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенном в интернете, направленном на причинение существенного вреда государственным и общественным интересам.

Речичанину назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 базовых величин (4800 рублей), рассказали «Гомельскай праўдзе» в суде Речицкого района.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Источник: http://gp.by

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