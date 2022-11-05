5 ноября поступило сообщение о пожаре бани в г. Буда-Кошелево. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие в деревянной бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

-не перекаливайте печь;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— не растапливайте печи горючими жидкостями.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.