5 ноября поступило сообщение о пожаре бани в г. Буда-Кошелево. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие в деревянной бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
-не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
-не перекаливайте печь;
— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
— не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
— не растапливайте печи горючими жидкостями.
Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.
Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.