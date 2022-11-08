«Да я знаю, что делаю. Не маленький ребенок!» – популярная фраза среди заядлых курильщиков, когда речь заходит об этой пагубной привычке. Все было бы не так печально, если бы статистика не говорила обратное: большинство пожаров с гибелью людей происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении. А виновники – эти самые «всезнающие» взрослые люди.

Для того чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении, с 8 по 18 ноября на территории Буда-Кошелевского района пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Мероприятия акции разделены на 2 этапа. Первый этап продлится с 8 по 11 ноября. Местами ее проведения станут трудовые коллективы, пункты приема вторсырья и места размещения автолавок. Финальный этап пройдет с 14 по 18 ноября в колледже, в местах массового пребывания людей, сельских советах и на других открытых площадках.

В ходе акции участникам в формате диалога продемонстрируют статистический портрет погибшего на пожаре и тематические видеофильмы. Чтобы взаимодействие приобрело интерактивный формат, им предложат поучаствовать в интеллектуальных играх на тематику ОБЖ, вреда курения, пожаров по причине курения и т.д

Не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к акции и помните: ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих Вас гостей; не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов; не бросайте окурки с балконов или окон. Лучше всего постарайтесь бросить курить.