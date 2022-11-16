«Что в подарок привезли, если не секрет?» — «Трактор». — «А трактор какой, Александр Григорьевич?» — «Такой, на котором я работаю. BELARUS. Самый лучший, ручной сборки».

Эта мизансцена разыгралась 7 октября у входа в Константиновский дворец в Стрельне — в Санкт-Петербурге проходил неформальный саммит СНГ. В этот день Владимир Путин отмечал свой 70-й день рождения. Конечно, президенты приехали в гости к российскому коллеге не с пустыми руками. Александр Лукашенко, например, решил подарить трактор BELARUS. О чем и рассказал журналистам, отвечая на их вопросы. Почему именно трактор? Все просто: BELARUS — бренд Беларуси. Давайте вспомним, кто и зачем постановил построить в Минске тракторный завод и почему визит Александра Лукашенко на предприятие буквально спас МТЗ. Все подробности в проекте «По факту: решения Первого».

Когда начали строить Минский тракторный завод?

Официальной точкой отсчета истории Минского тракторного завода считается 1946 год. Но мы, пожалуй, вернемся в довоенный период и начнем с 1939-го. В сентябре Комитет обороны СССР постановил построить в стране с десяток новых авиазаводов. Один из них начали возводить в Минске. Строительство контролировал сам Сталин. О грандиозности стройки говорит количество работников — на площадке работали более десяти с половиной тысяч человек.

Завод возводили ударными темпами, но в амбициозные планы вмешалась война. Во время оккупации Минска немцы в недостроенных цехах ремонтировали самолеты. После освобождения белорусской столицы советские власти решили восстановить завод как авиационный. Здесь собирали самолеты ЯК-9, планировалось работать и с бомбардировщиками ТУ-2.

«Но в 1945 году было принято решение построить на этом месте тракторный завод. Это решение принял Сталин вместе с руководителем советской Беларуси Пономаренко. И 29 мая 1946 года выходит постановление Совета Министров СССР «О строительстве Минского тракторного завода», — рассказал заведующий музеем Музейно-промышленного центра МТЗ Игорь Кузнецов.

Почему принимается такое решение? Причина лежала на поверхности. Необходимо было залечивать раны, нанесенные войной сельскому хозяйству. И возвращать людям достойную жизнь. Наличие в Минске крупного промышленного предприятия подтянуло бы экономику и города, и страны. Возведение МТЗ объявили всесоюзной ударной стройкой. То есть возводили предприятие, как говорится, всем советским миром.

Какие трактора собирали на МТЗ в первые годы?

В первые годы на МТЗ собирались гусеничные трактора, разработанные в Липецке и Ленинграде.

Первый колесный трактор, полностью сконструированный и собранный на Минском тракторном заводе, назвали «Беларусь». Экспериментальный образец МТЗ-1 произвели в 1949 году. Практически аналогичная модель, МТЗ-2, стала серийной в 1953 году. Это событие оказалось поворотным в истории предприятия, определив его дальнейшую специализацию. Кстати, первый серийный трактор МТЗ-2 может увидеть каждый. Он занял почетное место на пьедестал в сквере возле завода.

«Данный трактор отработал 18 лет в Копыльском районе, а в 1971 году заводчане возвратили его на то место, где он «родился», и отреставрировали. Это наш первый белорусский трактор», — отметил Игорь Кузнецов.

В этом же 1953 году с завода ушли первые железнодорожные составы с тракторами МТЗ-1 и МТЗ-2. Стальные помощники были отправлены в российские, украинские, грузинские, латвийские и эстонские совхозы и колхозы.

С годами Минский тракторный завод стал превращаться в одно из крупнейших производств Советского Союза. Здесь совершенствовали технологии, разрабатывали все новые и новые модели. На заводе гордятся каждой. Но только благодаря одной из них предприятие и страну знают на пяти континентах — это BELARUS 80/82. Серийный выпуск модели начался в 1974 году. Модернизированные версии этого трактора выпускаются до сих пор, потому что востребованы у покупателя. Он по праву называется легендой.

Куда поставлялись белорусские трактора?

В советский период трактора направлялись в соцстраны. В Россию — до 50 тыс. ежегодно. Плюс 20% тракторов шло на экспорт во Францию, Англию. В отдельные годы около двух тысяч тракторов поставляли в США. Выпускались даже специальные модели для западноафриканской республики Мали — хлопковые трактора в тропическом исполнении.

«В 1973 году наш трактор МТЗ-80 попадает на лабораторные испытания в Соединенные Штаты Америки. Штат Небраска, университет Линкольна. Испытания длятся 21 час. Это безостановочные испытания, меняются только люди. Трактор все выдерживает с уверенностью. Модель заносят в Книгу почета. Увеличиваются экспортные поставки в Соединенные Штаты Америки и в Канаду», — рассказал Игорь Кузнецов.

Александр Лукашенко во время посещения хозяйства «Журавлиное» в августе этого года вспоминал, как однажды увидел у американского фермера старенький белорусский трактор, чему был сильно удивлен.

«Я был в Америке давным-давно, приезжаю в фермерское хозяйство — стоит «Джон Дир». Захожу в другой бокс — такой тухленький МТЗ-50. Я говорю: «Слушай, что это такое?» Я обрадовался. МТЗ-50. У нас их уже и не было. Он подошел, обнял этот трактор и начал целовать: «За эту дурницу, «Джон Дир», дети мои не расплатятся. А этот тракторок у меня до сих пор работает. Говорю: «Вот патриот, в Беларуси таких нет», — рассказал Президент о том случае.

Что происходило на предприятии в 1990-е?

После развала Советского Союза для завода наступили непростые времена. Рынок, обеспечивавший работой тысячи и тысячи людей, распался на части. Конструкторским бюро вместо разработки новых моделей приходилось рисовать табуретки и металлические шкафчики.

«Не было заказов. Не было сбыта. Естественно, мы работали даже не полную неделю, не полный день», — вспоминает слесарь механосборочных работ Юрий Сосонка. Он пришел на предприятие в 1986 году.

Его коллега, наладчик автоматических линий и агрегатов Николай Циманович, рассказывает, что зарплаты в эти годы были совсем маленькие. Но в начале 1990-х такая ситуация была на всех предприятиях. «Кое-как перебивались. Вообще ничего не производили. Совсем мало получали, наверное, долларов по 30», — говорит заводчанин.

По слухам, руководство предприятия хотело под шумок приватизировать завод. По примеру многих соседей. Но осуществить свои планы им мешало наличие здесь военного производства — на предприятии собирали в том числе гусеничные шасси для зенитных ракетных систем. Чтобы скорее завладеть заводом, его руководители уничтожили уникальное оборудование, позволяющее делать высокоточную гидравлику. Достали из него драгметаллы, а остальное закатали в бетон.

«Кто-то выступал и за то, чтобы завод кому-то продать, может быть, было бы полегче. Но в основном все были за то, чтобы завод сохранился государственным. Естественно, частнику продай — он бы такое количество людей не держал. Может быть, что-то и выпускал, но такого бы не было, — считает Юрий Сосонка. — А так и коллектив сохранился, и на данный момент завод расширяется. Уже даже не хватает техники, которую мы делаем, все раскупают».

В 1994 году государство взяло курс на сохранение предприятий и трудовых коллективов. Президент Беларуси в 1995 году посетил Минский тракторный завод и принял, как пишет его пресс-служба, принципиальное решение о сохранении в стране производства тракторов. И вскоре дела у МТЗ снова пошли в гору. Юрий Сосонка помнит этот день.

«Президент нам сказал, что завод будет работать. Любыми способами. Мы поверили и остались работать. В 1995-м душа не лежала куда-то уходить, надеялись, что будет лучше. Так и получилось. Конечно, не прогадал, что остался. Времена потихоньку стали налаживаться», — говорит слесарь.

В этот же год с главного конвейера завода сошел трехмиллионный трактор. Миллионный и двухмиллионный трактора завод со временем выкупит у владельцев и восстановит. Сейчас все раритеты на ходу.

Что Лукашенко говорил о приватизации МТЗ?

Кто-то мог усомниться в политике Александра Лукашенко касательно приватизации. Были и критики, были и очень рьяные критики. Но за годы его президентства время, наоборот, показало, что в этом вопросе необходимо жестко отстаивать национальные интересы. Неудивительно, что желающим приобрести то или иное предприятие в Беларуси стали выставлять условия. Целый список условий. Главными из них были — сохранить трудовые коллективы. На таких условиях приватизировать предприятия в Беларуси никто так и не согласился. И это, наверное, говорит о многом.

Президент, посещая в мае 2020 года Минский тракторный завод, заявил, что повальная приватизация — не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности.

«Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие, — отметил Александр Лукашенко. — Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно — будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете».

Александр Лукашенко придерживался такой позиции всегда. Вот как он пояснял свою позицию в 2016 году, когда отверг предложения правительства по огульной приватизации: «Мы сегодня «продаем» то, что не совсем нам принадлежит. Там труд поколений наших людей, наших дедов и отцов. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вопросам. Я просто так ни одного кирпича никому не отдам, потому что в него вложен колоссальнейший труд. Приватизации быть, но при определенных условиях: права человека, прежде всего на труд, модернизация предприятия, увеличение платы налогов в бюджет, современное предприятие, которое производит товар на внешних рынках — без вопросов. Мы пойдем на такую приватизацию. Иная стране не нужна».

Чем МТЗ может похвастаться сегодня?

Сегодня бренд BELARUS TRACTORS — это свыше ста моделей тракторов в более чем двухстах модификациях. Для всех климатических и эксплуатационных условий. Белорусские тракторы обрабатывают землю на пяти континентах.

За годы работы Минского тракторного завода техника BELARUS экспортировалась более чем в 120 стран. В общем объеме производства более 90% приходится именно на зарубежные поставки. Только за 2018-2021 годы продажи МТЗ превысили $2,2 млрд. Сейчас на экспортной карте предприятия около 60 стран. Почти половина поставок приходится на Россию.

При этом Минский тракторный завод заинтересован не только в прямых продажах, но и в кооперации. Открыто более 10 сборочных производств МТЗ в России, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Украине, Румынии, Сербии, Молдове.

В феврале этого года с конвейера сошел четырехмиллионный трактор. Сейчас он работает в хозяйстве «Родина» Белыничского района Могилевской области.

Какой трактор Лукашенко подарил Путину?

Но какая же из этой сотни моделей досталась Владимиру Путину? Российский Президент получил в подарок трактор BELARUS 1523.3 — флагманскую модель Минского тракторного завода повышенного технического уровня. Подарок выполнен на основе базовой модели по специальному техническому заданию. В октябре его еще собирали в цехе опытного производства.

Под капотом у BELARUS — двигатель Минского моторного завода мощностью 155 л.с. Облицовка кузова получила обновленный дизайн. В тракторе используется светотехника холдинга «Автокомпоненты» с точечной оптикой. Специальное подрессоривание кабины уменьшает передачу вибраций на рабочее место оператора. Сама кабина располагает комфортным сиденьем с пневмоподвеской, системой климат-контроля, зеркалами с электрорегулировками, магнитолой. Кроме того, в ней установлен щиток приборов, который улучшает дизайн интерьера и информативность. В общем, самый лучший вариант для того, чтобы пахать, пахать и пахать на благо страны. Таким образом, у Владимира Путина появился еще один надежный друг-белорус. И это не заверения маркетологов. А мнения обычных трактористов с полувековым стажем.

«Наши тракторы — как говорят, совдеповские — очень выносливые. Качественно были сделаны и в 50-х годах, и в 80-х, и сегодня. Технику он подарил — конечно, молодец! — очень хорошую», — сказала известная трактористка, а сейчас смотритель Музея мелиорации Любанского ПМС Лидия Сулим.

Зачем Путину трактор?

Интересно, как будет использовать трактор сам Владимир Путин? Александр Лукашенко подкидывает такую идею в разговоре с журналистами в Санкт-Петербурге: «Я ему предложу одну насадку — навесное устройство — сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим — и Дуде, Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам».

Кому еще Лукашенко дарил трактор?

Российский лидер — не единственный Президент, которому достался в подарок белорусский трактор. В 2018 году Александр Лукашенко посещал с официальным визитом Грузию. В Тбилиси Президент Беларуси провел переговоры с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. И после приема Александр Лукашенко подарил ему малогабаритный BELARUS-152.

Выбор на эту модель пал не просто так. Георгий Маргвелашвили — как минимум в те годы — возделывал сад и огород на своем приусадебном участке. Ранее он даже публиковал фотографии урожая, выращенного из семян белорусского картофеля. В общем, фермеру-любителю такой трактор окажется весьма кстати.

На белорусском тракторе был замечен и бывший Президент Молдовы Игорь Додон. Компанию ему составил Александр Лукашенко. В апреле 2018 года главы государств посетили молдавский институт растениеводства «Порумбень». Там они приняли участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании. Неделей ранее Беларусь подарила Молдове тракторы и коммунальные машины отечественного производства. Возможно, именно на них президенты засеяли площади под новый урожай.

А еще ранее, в июле 2015 года, Александр Лукашенко учил управлять трактором известного французского актера Жерара Депардье. Глава государства провел для него краткую экскурсию в президентской резиденции «Озерный» в Острошицком городке. Познакомил с некоторыми образцами белорусской сельскохозяйственной техники. Обучил навыкам ручной косьбы, а затем усадил в кабину трактора.

Актеру Стивену Сигалу, побывавшему в гостях у Президента через год, в этом плане повезло куда меньше. Ни косы, ни трактора он не увидел. Зато перепробовал многие блюда белорусской кухни.

Чем только ни удивляют трактора BELARUS. Они побеждают в тракторном биатлоне, участвуют в танцевальных батлах и служат колесницей для Дедов Морозов. Да и сами белорусы удивлять умеют. Хотя бы тем, что сохранили свои промышленные гиганты. Сумели самостоятельно вывести предприятия на новый уровень и превратили их в настоящее достояние республики. Поверьте, белорусы еще удивят. Удивят благодаря решениям Первого.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.