Памятный знак в виде алого погона суворовского военного училища установили на воинском захоронении Сергея Алданова, погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане.

В церемонии установки символического погона приняли участие курсанты Гомельского кадетского училища, воины-афганцы во главе с председателем районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорием Гавриленко, представители военного комиссариата, педагоги и учащиеся городских школ, а также родители кадета 1 курса Максима Масленченко.

– Сегодня в рамках международной акции «Незабытые могилы», посвященной памяти тех, кто с детства выбрал профессию защитника Родины, мы закрепили на могильной плите вашего земляка, выпускника Минского суворовского училища Сергея Алданова, алый погон. Это не просто знак отличия – это символ кадетского братства, верности долгу и служения Отечеству, – отметил руководитель областного отделения республиканского общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», полковник запаса Александр Зайченко и добавил: – История кадетского движения насчитывает более трехсот лет. В советские времена традиции кадетов продолжили суворовские военные и нахимовские военно-морские училища, созданные по типу старых кадетских корпусов. Среди выпускников военных училищ немало тех, кто отдал жизнь, отстаивая государственные интересы и выполняя миротворческие функции в горячих точках планеты, в том числе в Афганистане, и в других локальных конфликтах. Наш святой долг – сохранить и передать потомкам благодарную память о наших воинах, верно служивших Отечеству и отдавших свои жизни за Родину. Ведь мирное небо достигается благодаря именно таким парням, погибшим пусть и на чужой земле.

Председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко напомнил участникам акции о жизни и подвиге Сергея Алданова. Он подчеркнул: «Вся сознательная жизнь нашего земляка была посвящена служению Родине. После окончания 8 классов Буда-Кошелевской средней школы №2, ныне гимназии, Сергей поступил в Минское суворовское военное училище. Спустя 2 года он продолжил обучение в Ленинградском высшем военном командном артиллерийском училище. В феврале 1986 года отправился служить в Афганистан, успел принять участие в 7 боевых операциях, неизменно проявляя мужество и решительность, а 2 сентября 1987 года погиб в бою. Ему было всего 27. За мужество и героизм капитан Сергей Александрович Алданов посмертно награжден орденом Красной Звезды. Он выбрал мужественную, но опасную профессию. Мы всегда будем помнить его подвиг. В афганской войне принимали участие более 30 тысяч военнослужащих из БССР. 789 из них погибли, 12 числятся пропавшими без вести. Наш священный долг помнить их всех».

Участники церемонии по традиции возложили к памятнику Сергея Алданова живые цветы и почтили память героя минутой молчания. Но на этом встреча не завершилась – школьники с удовольствием пообщались со своими сверстниками, избравшими с детства профессию защитника Родины и жизнь по уставу. Так, кадет Максим Масленченко, к слову наш земляк, поделился с ребятами впечатлениями от учебы. А кадет Никита Буланов рассказал, за что в 15 лет он был награжден медалью «За служение Родине с детства». Дело в том, что каждое лето парень в составе поискового клуба Гомельского кадетского училища «Алые погоны» принимает участие в летних поисковых вахтах: вместе с военнослужащими 52 отдельного специализированного поискового батальона производит раскопки, поднимает останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, восстанавливает имена солдат и офицеров, отдавших жизнь при защите Родины, участвует в перезахоронении. Никита уверен, что, работая на раскопах, он вносит свой вклад в сохранение исторической памяти о героях.

Говорят участники акции, учащиеся 11 класса средней школы №1 г. Буда-Кошелево.

Антон Калачев:

– Лично я испытал гордость за своего героического земляка Сергея Алданова. Память о нем и многих других людях, отдавших свои жизни, выполняя воинский долг, должна жить.

Сергей Евсеенко:

– Сегодня мы приняли участие в настоящем уроке мужества. Я впечатлен работой поискового клуба «Алые паруса» и, если бы представилась такая возможность, тоже вступил бы в поисковый отряд. Уверен, многие мои друзья почли бы за честь поработать на раскопках, возвращая из небытия погибших воинов.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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