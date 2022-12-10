Памятный знак в виде алого погона суворовского военного училища установили на воинском захоронении Сергея Алданова, погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане.

Никита Буланов

В церемонии установки символического погона приняли участие курсанты Гомельского кадетского училища, воины-афганцы во главе с председателем районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорием Гавриленко, представители военного комиссариата, педагоги и учащиеся городских школ, а также родители кадета 1 курса Максима Масленченко.

– Сегодня в рамках международной акции «Незабытые могилы», посвященной памяти тех, кто с детства выбрал профессию защитника Родины, мы закрепили на могильной плите вашего земляка, выпускника Минского суворовского училища Сергея Алданова, алый погон. Это не просто знак отличия – это символ кадетского братства, верности долгу и служения Отечеству, – отметил руководитель областного отделения республиканского общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», полковник запаса Александр Зайченко и добавил: – История кадетского движения насчитывает более трехсот лет. В советские времена традиции кадетов продолжили суворовские военные и нахимовские военно-морские училища, созданные по типу старых кадетских корпусов. Среди выпускников военных училищ немало тех, кто отдал жизнь, отстаивая государственные интересы и выполняя миротворческие функции в горячих точках планеты, в том числе в Афганистане, и в других локальных конфликтах. Наш святой долг – сохранить и передать потомкам благодарную память о наших воинах, верно служивших Отечеству и отдавших свои жизни за Родину. Ведь мирное небо достигается благодаря именно таким парням, погибшим пусть и на чужой земле.

  • Школьники возложили цветы и почтили память героя минутой молчания

Председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко напомнил участникам акции о жизни и подвиге Сергея Алданова. Он подчеркнул: «Вся сознательная жизнь нашего земляка была посвящена служению Родине. После окончания 8 классов Буда-Кошелевской средней школы №2, ныне гимназии, Сергей поступил в Минское суворовское военное училище. Спустя 2 года он продолжил обучение в Ленинградском высшем военном командном артиллерийском училище. В феврале 1986 года отправился служить в Афганистан, успел принять участие в 7 боевых операциях, неизменно проявляя мужество и решительность, а 2 сентября 1987 года погиб в бою. Ему было всего 27. За мужество и героизм капитан Сергей Александрович Алданов посмертно награжден орденом Красной Звезды. Он выбрал мужественную, но опасную профессию. Мы всегда будем помнить его подвиг. В афганской войне принимали участие более 30 тысяч военнослужащих из БССР. 789 из них погибли, 12 числятся пропавшими без вести. Наш священный долг помнить их всех».

Александр Зайченко (слева) рассказал об акции «Незабытые могилы»

Участники церемонии по традиции возложили к памятнику Сергея Алданова живые цветы и почтили память героя минутой молчания. Но на этом встреча не завершилась – школьники с удовольствием пообщались со своими сверстниками, избравшими с детства профессию защитника Родины и жизнь по уставу. Так, кадет Максим Масленченко, к слову наш земляк, поделился с ребятами впечатлениями от учебы. А кадет Никита Буланов рассказал, за что в 15 лет он был награжден медалью «За служение Родине с детства». Дело в том, что каждое лето парень в составе поискового клуба Гомельского кадетского училища «Алые погоны» принимает участие в летних поисковых вахтах: вместе с военнослужащими 52 отдельного специализированного поискового батальона производит раскопки, поднимает останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, восстанавливает имена солдат и офицеров, отдавших жизнь при защите Родины, участвует в перезахоронении. Никита уверен, что, работая на раскопах, он вносит свой вклад в сохранение исторической памяти о героях.

Учащиеся первой школы

Говорят участники акции, учащиеся 11 класса средней школы №1 г. Буда-Кошелево.

Антон Калачев:
– Лично я испытал гордость за своего героического земляка Сергея Алданова. Память о нем и многих других людях, отдавших свои жизни, выполняя воинский долг, должна жить.

Сергей Евсеенко:
– Сегодня мы приняли участие в настоящем уроке мужества. Я впечатлен работой поискового клуба «Алые паруса» и, если бы представилась такая возможность, тоже вступил бы в поисковый отряд. Уверен, многие мои друзья почли бы за честь поработать на раскопках, возвращая из небытия погибших воинов.
Ирина ПАЛУБЕЦ
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