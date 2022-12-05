Рассказываем, почему стоит поддерживать не только конкретного ребенка и программу помощи, но и в целом деятельность Центра помощи «Вера».

Ведь, как в известной песне, не стоит думать, что живем мы без печалей и забот. Наоборот, каждый день, как и в любой другой организации, нам приходится закрывать графу «расходы» и искать средства, чтобы платить по счетам.

При этом напомним, что «Вера» и ее инклюзивный центр, где оказывают помощь особенным детям, существуют лишь благодаря вашим пожертвованиям. Все программы, которые реализует Центр, также становятся возможными потому, что нас поддерживают неравнодушные люди и организации.

Без поблажек!

Приходилось слышать мнение, что раз мы благотворительная организация, то все нам достается бесплатно. К сожалению, это не так. И по счетам мы платим наравне с другими. И это касается как различных налогов, так и коммунальных платежей.

Впрочем, есть существенное отличие, другие организации на такие расходы направляют средства, которые заработали от производства товаров или оказания услуг. Центр «Вера» ничего не зарабатывает, а все свои программы осуществляет на безвозмездной основе. Например, дети в инклюзивном центре занимаются абсолютно бесплатно! Причем, они обеспечены всем необходимым для занятий.

Впрочем, будем искренними до конца. Единственным бонусом является тот факт, что нам пошли навстречу в плане арендной платы за здание Центра по улице Репина, 5а. Для «Веры» применяются пониженные коэффициенты. Однако Центр зданием пользуется отнюдь не безвозмездно.

Кого поддерживаем?

Направлений работы Центра помощи «Вера» много. Среди них, в частности, поддержка социальных учреждений. Под опекой Центра находятся более двух десятков детских домов, приютов и домов-интернатов для сирот, инвалидов и тех, кто остался без попечения родителей. Мы регулярно доставляем сюда гуманитарные грузы с самыми необходимыми вещами, а в преддверие новогодних праздников подарим подарок мечты каждому из воспитанников.

Есть программы помощи религиозным и медицинским учреждениям. Не оставляем без поддержки и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и временно лишился крова.

Кроме того, сейчас в инклюзивном центре «Веры» занимаются более 70 особенных детей с различными диагнозами. Для многих это едва ли не единственная возможность для творческой самореализации, а также развития своих навыков и способностей!

Арт- и песочная терапии, образовательные занятия, театральная и музыкальные студии – на этом мы не останавливаемся. Вскоре появится и сенсорная комната. Для этого закуплено все необходимое оборудование, завершается и ремонт помещений.

А еще «Вера» стала площадкой для общения и психологической поддержки родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Кроме того, на базе Центра открыт клуб по интересам для молодых инвалидов: для них организованы мастер-классы и творческие встречи.

Как помочь?

Мы благодарны каждому, кто оказывает помощь в сборах для тяжелобольных детей. Но очень важно поддерживать и другие направления деятельности Центра помощи «Вера». Сделать это можно различными способами.

Один из самых доступных – оставить пожертвование в копилке «Веры». Эти прозрачные коробочки с нашими фирменными логотипами можно встретить в магазинах, кафе, ресторанах, торговых центрах, тренажерных залах, заправках и СТО по всей стране. Не проходите мимо.