Сохранили свои прежние позиции и еще две представительницы нашей страны в топ-50: Виктория Азаренко – 26-я, Александра Саснович – 30-я.

Что же касается первой десятки, она имеет такой вид:

1. Ига Свёнтек (Польша).

2. Онс Жабер (Тунис).

3. Джессика Пегула (США).

4. Каролин Гарсия (Франция).

5. Арина Соболенко (Беларусь).

6. Мария Саккари (Греция).

7. Кори Гауфф (США).

8. Дарья Касаткина (Россия).

9. Вероника Кудерметова (Россия).

10. Симона Халеп (Румыния).

В рейтинге, обнародованном Ассоциацией теннисистов-профессионалов, белорус Илья Ивашко остался на 73-й строке.

Не произошло ни одного изменения и в топ-10. Испанец Карлос Алькарас лидирует, а вслед за ним последовательно располагаются Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Даниил Медведев (Россия), Андрей Рублев (Россия), Тейлор Фритц (США) и Хуберт Хуркач (Польша).

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