Новый год — самый любимый праздник. Его ждут с нетерпением не только дети, но и взрослые. Елка, праздничный стол, подарки, фейерверки, свечи, Дед Мороз и Снегурочка… Настоящее волшебство! Но даже в такие сказочные дни нельзя забывать о безопасности.

Предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями – цель республиканской акции «Безопасный Новый год!». Акция пройдет с 12 по 30 декабря в 3 этапа.

Первый этап с 12 по 16 декабря пройдет на базе территориальных центров социального обслуживания населения, домов ветеранов и инвалидов.

С 19 по 23 декабря пройдет второй этап акции в общеобразовательных учреждениях, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении.

Третий этап пройдет с 26 по 30 декабря. В местах продажи пиротехнических изделий в детских учреждениях здравоохранения и в местах массового пребывания людей.

Во время акции спасатели напомнят правила безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое-многое другое.

МЧС приглашает всех принять участие в акции и провести праздники не только интересно, но и безопасно, а также напоминает, что приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированных магазинах, перед применением необходимо изучить инструкцию и запускать пиротехнические изделия должны только взрослые на пустыре, вдали от машин и жилых домов.

Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям