Авиакомпания «Белавиа» объявила долгожданную распродажу билетов по нескольким прямым регулярным направлениям, сообщили Sputnik в пресс-службе перевозчика.

Компания проведет распродажу только в течение одного дня – 27 декабря. Акционные билеты можно купить через сайт перевозчика либо мобильное приложение. По сниженным ценам доступны следующие направления:

Москва, Санкт-Петербург – 49 евро Екатеринбург, Казань, Калининград – 99 евро Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Сочи – 149 евро Ташкент, Астана, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку – 199 евро

Стоимость указана туда и обратно, включая таксы и сборы.

Купить билеты можно как в одну сторону, так и в обе. Воспользоваться ими – в период с 12 января по 25 марта 2023 года. Кроме того, можно комбинировать тарифы: к примеру, купить акционный билет в одну сторону, а обратно улететь по стандартным ценам. В «Белавиа» напоминают, что количество промо-квитков ограничено.

Без изменений и возврата денег

В покупке акционных билетов есть определенные правила. Например, нельзя переносить дату вылета и возвращать деньги за билет (в том числе при комбинации тарифов). Исключение – болезнь пассажира либо членов его семьи, с которыми он вместе вылетает, а также запрет въезда в страну.

Купить промо-билеты можно только в белорусских рублях – за наличку и по карточке.

Распродажа раз в году

В прошлый раз авиакомпания провела распродажу почти год назад – 25 января 2022 года. Акционными тогда стали следующие маршруты:

Россия (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар), Грузия (Тбилиси, Кутаиси, Батуми), Армения (Ереван), Казахстан (Нур-Султан, Алматы), Азербайджан (Баку), ОАЭ (Дубай), Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент), Израиль (Тель-Авив).