ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 января снизит ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости до 18 процентов годовых. Это касается кредитов как с фиксированной, так и с переменной ставкой. Об этом сообщили в ОАО «АСБ Беларусбанк».

— рассказали в банке.

Кроме того, с 1 марта 2023-го банк дополнительно снизит ставки по ранее заключенным кредитным договорам на докредитование граждан, осуществляющих либо уже осуществивших строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой. Ставка по таким кредитам составит не более 16 процентов годовых.

В ОАО «АСБ Беларусбанк» отметили: для заключения дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту достаточно согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка (размещаются после вступления в силу). Подтверждением принятия оферты будет внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.