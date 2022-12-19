Соглашение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационном взаимодействии по экономическим вопросам заложило прочный фундамент для выстраивания полноценной системы союзного планирования и прогнозирования. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков после подписания соглашения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Соглашение было предусмотрено союзной программой по сближению макроэкономической политики. «Подписанное соглашение заложило прочный фундамент для выстраивания полноценной системы союзного планирования на кратко-, средне- и долгосрочные периоды. Для бизнеса наших стран важен стратегический горизонт планирования, нужны индикаторы развития экономик. Определенность в этих вопросах значительно упростит и ускорит процессы формирования бизнес-планов, финансовых моделей развития производств и инвестпроектов», — сказал Александр Червяков.

Еще одним аспектом стало информационное взаимодействие. В этой сфере с российской стороной давно налажено тесное сотрудничество, однако его стоит закрепить для принятия скоординированных решений и расширения двусторонних связей.

«Успешная реализация соглашения станет очередным шагом для повышения эффективности макроэкономической политики, будет способствовать формированию единых принципов функционирования экономик наших государств и обеспечению их эффективного взаимодействия в рамках Союзного государства», — подчеркнул глава Минэкономики.

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