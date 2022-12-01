В г. Полярные Зори Мурманской области проходит третий этап Кубка России по горнолыжному спорту с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Успешные выступления на турнире продолжает лучшая горнолыжница Беларуси Мария Шканова. В день открытия третьего этапа наша спортсменка стала победительницей в слаломе, по сумме двух попыток опередив занявшую второе место россиянку Виталину Гирину на 2,9 секунды. А накануне Шканова оформила в женском слаломе золотой дубль: на сей раз преимущество над ближайшей конкуренткой Екатериной Ткаченко из России составило 3,2 секунды.

Эти победы стали для представительницы Беларуси второй и третьей в текущем сезоне. Ранее Шканова выиграла дебютный старт на Кубке России в Кировске, также на первом этапе турнира Мария завоевала одно серебро. Далее в программе этапа в Полярных Зорях соревнования в гигантском слаломе у мужчин и женщин.

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