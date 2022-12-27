Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

«На границе отмечается еще большее скопление транспорта, что обусловлено в дополнение к намеренным действиям стран ЕС по сдерживанию потоков его традиционным увеличением в предновогодние дни. При этом возросло не только количество следующих через границу легковых авто и автобусов, но и перемещаемых товаров, которые граждане спешат приобрести на распродажах. Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы», — отметили в ГТК.

Белорусские таможенники оформляют весь транспорт, который следует с сопредельной стороны. В частности, в пункте пропуска «Брест» инспекторы в среднем на въезд оформляют до 800 автомобилей в сутки. Время ожидания в зеленом коридоре не превышает 30 минут, в красном — не более 1,5 часа.

«Что касается выезда из Беларуси, страны Европейского союза по-прежнему не выполняют нормы. В этом пункте пропуска выезда в Польшу сейчас ожидает около 200 легковушек. На протяжении нескольких месяцев польские контролирующие органы никак не реагируют на существующую проблему», — добавили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

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