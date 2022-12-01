«Белпочта» сегодня предложит скидки на пересылку открыток во все страны мира.

Приятные сюрпризы и неожиданные знакомства без границ! Сегодня по всей стране Белпочта проведет акцию «День посткроссера».

Посткроссинг – это проект, позволяющий отправлять и получать открытки от случайных людей со всего мира. Благодаря ему можно найти друзей в любой точке земного шара, увидеть культуру и достопримечательности разных стран, рассказать о белорусском колорите, природе, кухне и многом другом. «Белпочта» сегодня предложит скидки на пересылку открыток в любую часть планеты.

ОНТ