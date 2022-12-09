Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников, сообщили БелТА в пресс-центре БЖД.

С 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года БЖД назначила 12 дополнительных поездов в сообщении с Россией и 14 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри страны. В праздничные и предпраздничные дни дополнительные поезда в сообщении с Россией будут следовать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам Минск — Москва, Брест — Москва и Минск — Санкт-Петербург.

Так, поезда №250/249 Минск — Санкт-Петербург будут отправляться из Минска 28 декабря 2022 года, 5 и 7 января 2023 года, в обратном направлении из Санкт-Петербурга в Минск — 29 декабря 2022 года, 6 и 8 января 2023 года. Поезда №236/231 Брест — Москва отправятся из Бреста 6 и 8 января 2023 года, а из Москвы в Брест — 7 и 9 января 2023 года. Поезда №232/231 Минск — Москва будут отправляться из Минска 7 января 2023 года, из Москвы — 8 января 2023 года.

Во внутриреспубликанском сообщении дополнительные поезда назначены по направлениям Минск — Брест — Минск, Минск — Гомель — Минск и Минск — Витебск — Минск. Они будут курсировать в пиковые дни перевозок — 30 декабря 2022 года и 2 января 2023 года. Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105.

Источник: http://gp.by

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