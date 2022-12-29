Начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Андрей Кожан в беседе с журналистами пояснил причины инициативы МИД по продлению на 2023 год безвизового режима для жителей Литвы, Латвии и Польши, передает корреспондент БЕЛТА.

Он напомнил, что безвизовый въезд в Беларусь был введен для граждан Литвы, а также граждан и неграждан Латвии с 15 апреля этого года, а с 1 июля эту возможность получили также и граждане Польши. По данным МИД, к настоящему времени около 370 тыс. иностранцев из этих стран воспользовались безвизом и посетили Беларусь. «Согласитесь, эта цифра очень и очень немалая. Причем поездки совершаются с разными целями: просто в гости к родственникам, знакомым, друзьям, чтобы посетить места захоронения, для бизнес-контактов, туризма, получения медицинских услуг», — сказал Андрей Кожан.

«С начала введения безвизового порядка мы регулярно, чуть ли не каждый день, получаем слова благодарности как письменно, так и устно за это начинание. И в том числе мы получали обращения наших диаспоральных объединений — будет ли продлен этот порядок далее, на следующий год? Учитывая весь позитив, который мы имеем с введением безвизового порядка, и обращения белорусов, диаспор, МИД выступил с инициативой этот порядок продлить. Отрадно, что наша инициатива была поддержана главой государства и, таким образом, безвизовый порядок въезда будет сохранен для граждан Литвы, Польши и граждан / неграждан Латвии на 2023 год», — отметил начальник управления МИД.

Он обратил внимание, что эта инициатива «совершается вопреки и несмотря на все те ограничения, которые, к сожалению, существуют по отношению к белорусским гражданам», в том числе при оформлении виз.

Более того, в сопредельных странах распространяют страшилки про Беларусь, предостерегая от поездок. В этой связи Андрей Кожан предложил всем желающим приехать в нашу страну и лично убедиться в беспочвенности и абсурдности подобных предостережений и запугиваний. Он рассказал, как однажды ему самому пришлось развеивать страхи и опасения иностранного гостя: ждал в гости знакомого из соседней страны, а тот за день до визита засомневался, стоит ли ехать: «Так ведь у вас, в Беларуси, не заправляют машины с нашими номерами». «Я тут же подъехал на ближайшую заправочную станцию с этим вопросом, мне ответили: «Сколько тонн надо вашему знакомому?» — рассказал почти анекдотичную историю представитель МИД.

«Не надо бояться, не надо слушать страшилки про возможность приезда к нам. Лучше всего посмотреть все самому и убедиться лично. То, что безвизовый порядок въезда продляется на очередной, 2023 год, как раз является подтверждением того, что Беларусь — страна гостеприимная, белорусы — гостеприимные люди, — подчеркнул начальник управления. — Я надеюсь, что после сегодняшнего дня вопрос для многих литовцев, латышей и поляков, где встретить новый, 2023 год, решен».

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