Об этом «Авангард» решил узнать у работников центра банковских услуг №307 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Галина ПАШКОВСКАЯ, заведующий сектором розничного и корпоративного бизнеса:

– Третий год наш праздничный стол украшает салат «Царский». Нашла его в интернете. Рецепт такой: кладем на дно слой вареных яиц, затем измельченную говядину, маринованный несколько часов в уксусе лук, огурцы маринованные, вареную курицу, нарезанную кубиками морковь, мелко натертый сыр. А для украшения на самый верх салата выкладываем маринованные грибы. Каждый слой, не жалея, сдабриваем майонезом. А чтобы салат держал красивую форму, готовить его лучше с помощью кондитерского кольца. Мои домочадцы в восторге! Дочь сразу же после дегустации попросила рецепт.

Вера ГАЕВА, директор центра банковских услуг:



– Уже несколько лет мы отмечаем Новый год у родственников, собираемся за большим семейным столом, объединяющим разные поколения. Этот рецепт принадлежит самому старшему члену нашей семьи: бабушке невестки. Названия у салата нет, но это нисколько не умаляет его вкусовых качеств. Он состоит из следующих слоев по порядку: печень трески, майонез, вареная морковь в соусе из печени трески, тертый белок, майонез, измельченный желток. Подаем мы его на большом плоском блюде.

Наталья ПИНЧУК, ведущий специалист сектора розничного и корпоративного бизнеса:



– С недавнего времени в нашей семье праздничный стол украшает традиционное блюдо, но с небольшой изюминкой. Всем известный салат «Оливье» мы делаем не с вареной колбасой, а с куриной грудкой и отварным бедром. Причем эту деталь мы решили изменить сами. В один момент захотелось поэкспериментировать и придать известному всем салату необычный, более утонченный вкус. Детки и внуки, конечно же, сразу заметили измененную рецептуру, но всем понравилось. Этот салат на праздниках съедается самым первым.

Алина ЮРИНСКАЯ

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