Рекомендованного уровня достигли Гомель, Гомельский, Добрушский, Ельский, Лоевский, Брагинский, Ветковский, Житковичский, Кормянский, Лельчицкий, Октябрьский, Хойникский, Буда-Кошелевский, Калинковичский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский районы.

По словам заместителя главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольги Тульженковой, Гомельщина по-прежнему лидер по темпам вакцинации против COVID-19 как по основному курсу, так и по бустеру. Полный курс получили 992 976 человек, или 73,34% населения, бустерную дозу – 89,2% привитых основным курсом, или 884 384 человека.

Бустерная вакцинация продолжается, охват ею до конца 2022 года должен составить не менее 90% от количества привитых основным курсом. Специалисты предполагают, что нынешние темпы позволят выполнить задачу в установленные сроки.

Учитывая одновременную циркуляцию нескольких респираторных вирусов, в том числе гриппа и коронавируса, вопрос вакцинации в этом сезоне особенно актуален.

Источник: http://gp.by

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