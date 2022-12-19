Более 60 тыс. детей пройдут оздоровление в лагерях Беларуси на зимних каникулах. Об этом журналистам рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Оздоровление детей в период зимних каникул Республиканский центр будет проводить совместно с Министерством образования. Планируется, что в лагерях различных типов побывают более 60 тыс. детей. Это соответствует потребности, потому что при формировании плана мы используем сугубо заявительный принцип. Поэтому все желающие получат такую возможность. Оздоровление будет проходить с 23 декабря по 7 января, начнется оно даже чуть раньше каникул, потому что будут функционировать круглосуточные стационарные лагеря, где продолжительность смены составляет не менее девяти суток», — рассказал Геннадий Болбатовский.

Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения на проведение оздоровления детей на зимних каникулах выделено финансирование в размере Br1,7 млн. «Наибольший спрос на данный вид оздоровления у нас наблюдается в Витебской области — там более 10 тыс. детей побывают в лагерях во время каникул. В Минской области оздоровятся около 9,6 тыс. детей, Брестской — 9,4 тыс., Гомельской — 8,9 тыс., в Минске — 7,9 тыс., в Могилевской области — около 7,5 тыс. детей. Наименьший спрос в Гродненском регионе — там около 4 тыс. школьников посетят лагеря. Для детей подготовлены праздничные программы, все лагеря будут тематическими. Круглосуточные лагеря будут профильной направленности с акцентом на новогодние праздники. Также школьников ждет насыщенная экскурсионная и развлекательная программа», — заключил руководитель центра.

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