Сегодня в актовом зале колледжа с размахом прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею учебного заведения.

Поздравить коллектив колледжа с юбилейной датой приехали почетные гости, среди которых первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего, специального и профессионального образования управления образования Гомельского облисполкома Дмитрий Черненький, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома Олег Архипенко, генеральный директор ОАО «Гомельагрокомплект» Виталий Бабичев, заместитель генерального директора ОАО «Гомельоблагросервис» Андрей Белячков, директор Буда-Кошелевского агросервиса Федор Свердликов, директор Гомельского областного Агоропромышленного союза Николай Ермаков, председатель Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса Сергей Косинский, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко. Особое место среди приглашенных занимают те, кто в разные годы руководил учебным заведением, а также ветераны педагогического труда.

110 лет – это возраст вершины, возраст расцвета и зрелости, сохранения и приумножения традиций. Время, когда можно оглянуться назад и подвести итоги сделанному, проанализировать настоящее и с уверенностью шагнуть в будущее. И сколько бы юбилейных дат не прошло, мы вновь и вновь будем сверять настоящее с прошлым. А прошлое у колледжа действительно богатое. Ведь история учебного заведения неразрывно связана с историей страны и области. За годы существования несколько раз изменялось название, появлялись новые профессии и специальности, изменялись условия труда и кадровый состав. Но неизменно оставалась только суть работы – качественная подготовка квалифицированных специалистов и рабочих кадров. Сегодня колледж по праву может гордиться своими выпускниками, среди которых немало известных людей, добившихся успехов на профессиональном поприще. Колледж сегодня – это современное инновационное учреждение образования с коллективом сотрудников и обучающихся, чьими руками, талантом и интеллектом пишется новейшая история. Союз учащихся и педагогов дает отличный результат. В колледже работает 38 преподавателей, 11 мастеров производственного обучения и более 100 рабочих и служащих, которые вносят значимый вклад в копилку его достижений.

Каждый, поднимающийся на сцену, произносил добрые и сердечные слова.

Конечно же, центральной частью торжества стала церемония награждения лучших работников отрасли. Так, за многолетний добросовестный труд в системе образования и огромный личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь награждены мастер производственного обучения Иван Шулякевич и преподаватель Сергей Кондратенко, благодарностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь отмечен преподаватель Андрей Тиличенко. За большой вклад в подготовку кадров для сельскохозяйственного производства Почетной грамотой комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома награждаются: заведующий отделением «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» Сергей Черняков и заведующий отделением «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» Елена Горбаль. За большой вклад в практическую подготовку кадров для сельскохозяйственного производства Почетные грамоты комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома вручены мастеру производственного обучения Михаилу Липскому и мастеру производственного обучения Евгению Рабкову. За многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию Почетными грамотами Гомельского областного исполнительного комитета награждены преподаватели колледжа Владимир Азарушкин Владимир и Андрей Гарбар. За многолетний добросовестный труд в системе образования и подготовку квалифицированных специалистов Почетными грамотами Главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета награждаются заместитель директора по учебно-методической работе Елена Скарина и педагог дополнительного образования Ирина Белоусова. За большой личный вклад в подготовку кадров для сельскохозяйственного производства, развитие и укрепление материальной базы колледжа Почетной грамотой районного исполнительного комитета награжден руководитель практики Виктор Лукьяненко, за многолетний добросовестный труд в системе образования Почетной грамотой районного исполнительного комитета отмечен преподаватель колледжа Игорь Дергачев, благодарность районного исполнительного комитета вручена методисту колледжа Елене Новиковой, Почетными грамотами районного Совета депутатов награждены мастер производственного обучения Владимир Блинцов и преподаватель колледжа Сергей Пирогов. За многолетний, добросовестный труд в профсоюзной организации Почетными грамотами Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса награждены Юлия Минина и Виктор Малашенко, благодарности Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса удостоена Наталья Краснобаева, Почетными грамотами Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК отмечены Василий Малявко и Михаил Липский.

Грамотами и благодарностями аграрно-технического колледжа отмечены преподаватели, мастера производственного обучения, специалисты и рабочие учебного заведения.

Яркой частью юбилея стали музыкальные номера, в исполнении творческих коллективов и индивидуальных исполнителей области и района.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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