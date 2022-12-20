Игра – это один из лучших способов научить безопасности жизнедеятельности подрастающее поколение.

На базе Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района прошёл районный этап интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди клубов «Юные спасатели-пожарные» под названием «За безопасность». Цель данного соревнования — популяризация движения спасателей-пожарных среди молодежи, закрепление знаний в вопросах пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности, а также истории и развития службы спасения.

За право называться лучшими знатоками основ безопасности боролись ребята из 12 учреждений образования. Отборочный тур проходил в формате игры «Что? Где? Когда?». Командам предстояло ответить на 30 вопросов, тематикой которых была безопасность. В финальную стадию соревнований вышли только 5 команд.

Далее для победы командам нужно было в строго отведенное время ответить правильно на различные вопросы: о спасателях, деятельности юных спасателей-пожарных, об истории пожарного дела, огне в произведениях и мифологии народов мира. Задания были также посвящены основам безопасности жизнедеятельности, первой доврачебной помощи, чрезвычайным ситуациям в литературе.

В завоевании звания лучшей не оказалось равных команде Пенчинской средней школы – ребята из этого учреждения одержали уверенную победу, продемонстрировав отличные знания, молниеносную реакцию и дружескую сплоченность. Второе место заняли юные спасатели-пожарные из Уваровичской средней школы. Почетное третье место по праву досталось команде Средней школы №1 города Буда-Кошелево.

Победители были награждены дипломами и сладкими призами от районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Ребятам из Пенчинской школы предстоит отстаивать честь района на зональном этапе соревнований.