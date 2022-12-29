Люди стараются в последние дни уходящего года завершить все свои важные дела, решить незавершенные вопросы и в этой обычной предновогодней суете зачастую забывают о правилах безопасности. Поэтому предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности.

Для того, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями, работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с Дедом Морозом-Спасателем провели третий этап акции «Безопасный Новый год!» в магазине «Евроопт».

С покупателями проводились профилактические беседы по основам безопасности жизнедеятельности, викторины и конкурсы. Многие из граждан смогли протестировать себя на знания правил безопасности в мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом», попытать счастье в новогодней лотерее и выиграть приз. Дед Мороз, в свою очередь, поздравил с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, пожелал безопасного Нового года и еще раз напомнил о том, что не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности, а в качестве подарка дарил наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности.

По-новогоднему весело и поучительно прошел заключительный этап республиканской акции в детском отделении районной больницы.

Пропагандисты напомнили детям и их родителям правила безопасного поведения в зимний период, установки дома новогодней ёлки и обсудили, чем опасна пиротехника. Во время мероприятия ребята рассказывали о зимних опасностях, отвечали на вопросы викторин и с удовольствием принимали участие в различных конкурсах, а самые активные получали подарки от Деда Мороза-Спасателя.

Основная цель достигнута: вместе мы научили взрослых и детей весело и безопасно проводить Новый год!