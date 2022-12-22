Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии Алока Ранджана Джа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы белорусско-индийских отношений, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества с учетом председательства Индии в ШОС.

«Особое внимание на встрече было уделено ходу реализации договоренностей по итогам 11-го заседания белорусско-индийской межправительственной комиссии, направленных на дальнейшее расширение сотрудничества в области торговли, экономики, науки, технологий и культуры, — проинформировали в МИД. — Подтверждена взаимная заинтересованность в активизации взаимодействия между Беларусью и Индией на различных уровнях».

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