На отчетно-выборном собрании районной организации КПБ подвели итоги работы, наметили планы на будущее, избрали первого секретаря и новый состав райкома.

Мероприятие прошло на базе историко-культурного центра. Участие в нем приняла представитель Гомельской областной организации коммунистической партии Беларуси Анна Савенок.

Началось оно на позитивной ноте. Медалями, Почетными грамотами обкома компартии и благодарностями районной организации были отмечены активисты коммунистического движения.

Выступая с отчетом, первый секретарь РК КПБ Владимир Азарушкин подробно остановился на работе, проделанной организацией за год. Он подчеркнул, что коммунисты активно поддерживают социально-ориентированный курс руководства республики. Работа партийной организации строится на тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и общественными объединениями. Одной из важных задач, стоящих перед райкомом партии, является привлечение в свои ряды сознательной трудовой молодежи.

В ходе собрания были заслушан отчет ревизионной комиссии, состоялись выборы бюро РК КПБ и ревизионной комиссии. Открытым голосованием участники отчетно-выборного собрания избрали первого секретаря РК КПБ, которым снова единогласно стал Владимир Азарушкин.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора