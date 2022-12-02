Виновата во всём, разумеется, Россия, от услуг которой Таллин отказался в июле. Теперь в страну не поступает 1 тыс. мегаватт электроэнергии и создавшийся дефицит будут устранять самым непопулярным способом — посредством рубильника.

Отрубать будут регионы, чтобы в столице всё было более-менее благополучно.

Рига и Вильнюс об отключениях света пока не сообщали, но есть подозрение, что их хватит буквально на день-два. Потом тоже сообщат.

Отрезаться от кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) в момент энергокризиса континентального масштаба – это была суперидея.

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