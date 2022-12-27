В эксперименте участвуют все области и столица

Вместо пюре и запеканок – картофельные дольки и сладкие конвертики с творогом. В Беларуси стартовал эксперимент по организации школьного питания. В нем участвуют все области и столица. Одна из задач – изучить вкусовые предпочтения детей и усовершенствовать меню. Первую большую дегустацию провели в Гомеле.

Десять минут до начала большого и вкусного эксперимента. Перемешивают, пробуют и нарезают – важно не упустить ни единой детали. Ведь сегодня предстоит доказывать и удивлять! И повар в этой истории не просто хороший кулинар – он должен быть еще и художником, а заодно и немного стилистом.

«Что такое конвертики с творогом? Это новшество, они у нас будут изготавливаться из лаваша».

За день до каникул столовая работает в непривычном формате. Шведский стол – это возможность попробовать каждое новое блюдо. Их сегодня два десятка. Дегустируют и родители, и сами школьники.

Вот в такой котлетке нет ни лука, ничего, классно, мне очень нравится».

«Очень вкусно, чувствуются все специи. Все такое нежно перемолотое, для ребенка очень даже хорошо подходит».

«Кашу я не люблю, а вот это люблю».

«Я ем крабовый салатик, и он очень вкусный».

«Они жаловались то, что готовят невкусно. Но здесь выбор достаточно большой – я думаю, что будет им нравиться».

Больше никаких каш, омлетов и привычных макарон и супов. Им на смену приходят оладьи из птицы, филе в сухарях и бабка картофельная со свининой. И это лишь несколько пунктов в новом меню. Еще есть десяток салатов – с морской капустой, крабовыми палочками и зеленым горошком. Любители быстрого питания также найдут свои блюда.

Любовь Шарамело, заместитель директора комбината школьного питания: «Картофельные дольки запеченные – это ответ фастфуду. Мы специально сделали это блюдо взамен обычного картофеля тушеного, который уже не очень пользуется спросом у детей. Сборникам рецептур школьного питания уже 20 лет, поэтому мы стараемся идти в ногу со временем».

Школьное питание уже неоднократно критиковали на разных уровнях. Детские блюда называли невкусными, однообразными и неэстетично оформленными. Отсюда в столовых и большое количество отходов. Провели анкетирование: 80% учащихся проголосовали «против» сегодняшнего меню.

Елена Копа, управляющий Гомельским областным центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере образования: «Когда мы сделаем меню и питание востребованными именно у детей, вкусным и любимым, следовательно, уменьшится и число отходов. А, следовательно, пойдет и экономия определенных средств. И самое главное – мы не будем приобретать продукты, которые не пользуются спросом у детей».

После дегустации – онлайн-голосование. Попробовал – сделай отзыв. За соседним столиком. Результаты тут же появляются на большом экране. Блюд-лидеров по итогу много (новинки в целом понравились всем). Но есть и явные аутсайдеры – их, вероятно, детям больше предлагать не станут.

Елена Песенко, заведующая отделением гигиены детей и подростков Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии: «Все-таки блюда из рыбы они не очень пользуются спросом – показывают результаты анкетирования».

При этом уверяют в Минобразования, питание останется сбалансированным и полезным. Итоги дегустации отправят в ведомство. После каникул такие же пробные обеды организуют три столичных школы и еще по три – в каждой области. Завершится эксперимент в апреле. Новое школьное меню составят уже с учетом всех вкусовых предпочтений.

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