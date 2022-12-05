До конца года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учете. В связи с этим с 5 по 9 декабря проходит оповещение военнообязанных, у которых еще не сверены учетные данные.

Вызов граждан в военный комиссариат и пункты предварительного сбора местных исполнительных и распорядительных органов осуществляется преимущественно повестками. В среднем сверка данных одного военнообязанного занимает не более 10-15 минут. После уточнения информации граждане возвращаются к месту работы или жительства.

Данные мероприятия носят плановый характер.