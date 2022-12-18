«В семье воспитывается восьмилетний ребенок-инвалид. Имеет ли она право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, если отец в полной семье в 2021 г. работал в Польше, а с марта 2022-го трудоустроен в Беларуси?»



В районном отделе Фонда социальной защиты населения разъяснили:

– Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, имеет право на данное пособие, если на дату обращения за этим пособием и не менее 6 месяцев в общей сложности в году, предшествующем году обращения, отец в полной семье работает или осуществляет иной вид деятельности в Республике Беларусь, приносящий заработок (доход), с которого уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет фонда (ст. 16 Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей).

В приведенной ситуации отец в предшествующем году не работал в нашей стране требуемых 6 месяцев. Следовательно, права на пособие в 2022-м у семьи нет.

Подготовила

Елена ДОРОШКО