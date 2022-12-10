В преддверии новогодних и рождественских праздников старший участковый отделения охраны правопорядка и профилактики городского отдела милиции № 2 Фрунзенского РУВД Минска Андрей Хвойницкий провел профилактическую беседу с жителями обслуживаемого участка.

Милиционер напомнил о недопущении незаконного оборота пиротехнических изделий, их использовании в местах массового пребывания людей с нарушением инструкции по применению:

– В общественных местах использование петард, ракетниц и фейерверков расценивается как мелкое хулиганство. Правонарушителя накажут штрафом от двух до 30 базовых величин, общественными работами либо административным арестом. Протокол могут составить в отношении и несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Андрей Хвойницкий обратил внимание, что за использование пиротехники во дворах жилых домов, когда искры могут залететь в окна квартир или причинить вред прохожим, также полагается ответственность:

– Поблажек в связи с праздниками не будет. Необходимо соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей. А в случае обнаружения бесхозных подозрительных предметов незамедлительно звонить в милицию.

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