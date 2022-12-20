Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» выступила с заявлением, в котором раскритиковала власти Латвии и Литвы за практику выдворения мигрантов на границе, несмотря на зимние холода, сообщает ТАСС.

В заявлении организации отмечается, что из-за действий Вильнюса и Риги мигранты не только лишены права получить убежище, но и их жизни оказываются в опасности.

«Несмотря на суровые зимние условия, выдворения продолжаются ежедневно, без уважения человеческого достоинства и прав», — отмечают «Врачи без границ», называя политику литовских и латвийских властей по отношению к мигрантам агрессивной.

В организации заявили, что вселяет ужас тот факт, что людей выдворяют на границе в условиях сильных холодов. Это приводит к трагическим последствиям.

Так, координатор «Врачей без границ» в Латвии и Литве Джорджина Браун сообщила, что за последнее время 14 мигрантов, в том числе дети, были госпитализированы с обморожениями. При этом нескольким из них пришлось ампутировать конечности. «Люди будут умирать, если ничего не изменится», — заявила Браун.

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