Прием витаминов (в том числе употребление в пищу овощей и фруктов) и противовирусных средств входит в комплекс предупреждения респираторных инфекций, однако они гораздо менее эффективны. Об этом заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко рассказала на прямой телефонной линии в издательском доме «Беларусь сегодня».

По словам специалиста, витамин С – один из компонентов, повышающих защитные свойства организма. Не стоит забывать: где польза, там и вред. Следует соблюдать дозировку. Тем не менее рассчитывать, что аскорбинка защитит от гриппа или ковида, не стоит. Единственное научно обоснованное и доказанное средство профилактики – иммунизация.

Также эпидемиолог пояснила, нужно ли делать вакцинацию от гриппа, если человек ведет здоровый образ жизни: правильно питается, занимается спортом и закаляется. Перечисленные практики стимулируют организм, но, когда последний сталкивается с весьма активно циркулирующими в окружающей среде вирусами, даже сильный игрок может сдаться.

– Ведение здорового образа жизни – одна из основ силы и стойкости человека, – отметила Екатерина Хомченко. – Если вы за ЗОЖ, возможно, вирусу будет сложнее побороть иммунитет. Но все же риск есть, поэтому без вакцинации не обойтись. Прививка позволяет выработать защиту – антитела, которые борются с вирусом, как только он попадает в организм. Кроме того, вакцинация против гриппа на 25–30 процентов снижает число заболевших другими ОРИ среди привитых. Но, самое главное, она предупреждает тяжелые и осложненные формы гриппа.

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