Этот фильм посоветовали мне мои дети. Говорят: «Мам, хорошее кино. Обязательно посмотри. Тяжеловато, правда, но финал жизнеутверждающий». Что ж, посмотрела. Не Феллини, конечно, но действительно мотивирует, тем более, если знать, что фильм основан на реальных событиях. Художественного вымысла там, конечно, хватает. Но куда же без него?

Суть картины в двух словах: у работника металлургического завода, которого играет Иван Охлобыстин, рождается сын с ДЦП. Родителям говорят, что вести нормальную жизнь мальчик никогда не сможет, и даже предлагают сдать его в спецучреждение. Отец придерживается других взглядов. Он уверен, что болезнь – это не проблема, а всего лишь временные трудности, и принимает решение бороться за сына до конца, используя непопулярные среди наших современников методы. Относится к нему как к здоровому человеку, заставляя самостоятельно есть, одеваться, выносить мусор. Отправляет его в обычную школу, где тот терпит издевательства сверстников. Одним словом, учит его преодолевать трудности. Некоторые сцены из фильма выглядят довольно жестко, но разве истинная доброта, настоящая любовь – это только про жалость и нахваливание? Можно быть добрым, а можно добреньким, и порой бывает очень трудно отличить одно от другого. Вот и сын главного героя сразу не разобрался. Он справился с болезнью, окончил престижный вуз и стал успешным бизнес-тренером, но возненавидел отца. По закону жанра в финале семейство, конечно, воссоединяется, сумев преодолеть и эти временные трудности.

В основу фильма легла биография известного российского бизнес-тренера, директора Центра Стратегического Консалтинга Аркадия Цукера. Благодаря твердости, настойчивости и принципиальности своих родителей он научился жить с тяжелой болезнью и уже в 17 лет, будучи студентом первого курса философского факультета Томского университета, основал собственную консалтинговую компанию, куда пригласил работать своих же преподавателей. Сейчас ему 47, он не только успешный бизнесмен, но и счастливый муж и отец, вдохновляющий своим примером миллионы людей. В отличие от своего киношного прототипа, Аркадий всегда был безмерно благодарен своим родителям и никогда не держал на них обиды. Отцовскую жизненную философию он смог трансформировать в авторский психологический метод «Живое мышление, или Метод временных трудностей». Вся его жизнь – есть доказательство того, что метод работает, а человеческая воля может творить чудеса.

Как мало мы знаем о своих возможностях, зато как часто мы сдаемся, принимая временные трудности за большие проблемы. Мы так быстро находим себе кучу оправданий, падаем духом и добровольно соглашаемся на статус жертвы обстоятельств. Не спешите. В трудную минуту лучше воспользуйтесь советом от Иосифа Бродского. Его, конечно, с большой натяжкой можно назвать оптимистом, но он точно знал, что с трудностями можно и нужно бороться.

«Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок – меню обширное и скучное. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить и увеличиваете вакуум безответственности, который так любят заполнять демоны и демагоги, ибо парализованная воля – не радость для ангелов.

Вообще, старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности. Они составляют часть игры, и хорошо в них то, что они не являются обманом. Всякий раз, когда вы в отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас неприятности или затруднения, помните: это жизнь говорит с вами на единственном хорошо ей известном языке», – сказал он в далеком 1988 году, обращаясь к выпускникам Мичиганского университета.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ