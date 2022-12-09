Встреча верных, проверенных временем друзей… Именно так характеризует областной фестиваль афганской песни «Время выбрало нас» каждый, кто побывал здесь хотя бы один раз. Для меня это ежегодное мероприятие стало особенным много лет назад, когда, будучи ещё школьницей, я впервые побывала на фестивале. Тогда – в качестве зрителя, сейчас – в качестве журналиста…

Не перестаю удивляться особо трогательным моментам, когда суровые лица серьёзных мужчин, грудь которых увешана орденами и медалями, внезапно озаряются искренней улыбкой при виде друг друга. Ведь, как говорится, старая дружба не ржавеет, даже если вы не видитесь на протяжении целого года. Кто-то заключает друзей в крепкие объятия, кто-то с интересом рассматривает представленную выставку, а кто-то уже спешит занять места в зрительном зале.

Наблюдаем, ждём и всё больше задумываемся о том, что с тех пор, когда советские войска покинули афганскую землю, прошло уже более 30 лет. Однако память – жива! Жива в стихах и песнях! Жива, как главное напоминание каждому из нас о мужестве и героизме советского солдата…

Не менее значимым напоминанием о прошлом является и наш фестиваль «Время выбрало нас». Он, не прерывая многолетней традиции, продолжает объединять под своим творческим крылом гостей и зрителей не только из нашей страны, но и из соседних государств. Так, в нынешнем году в списке конкурсантов – представители Гомеля, Наровли, Могилёва, Рогачёва, Минска, Добруша, Лельчиц, Ветки, Костюковичей, Ельска, Жлобина и многих других населённых пунктов Беларуси. Кроме этого, участие в фестивале (который, к слову, проходит на Жлобинщине на протяжении двух дней) принимают гости из Латвии, Москвы, Молдовы… Одним словом, всех не перечесть! И лучше всё-таки всё увидеть воочию, собственными глазами.

Вот уже прямо в эти минуты на сцену городского центра культуры выходят первые участники (всего их – и сольных исполнителей, и творческих коллективов – порядка 30) сегодняшнего масштабного конкурсного мероприятия. Определять лучших по традиции доверено членам компетентного жюри. А мы, журналисты «Новага дня», постараемся не упустить ни единого яркого момента фестиваля, чтобы после обязательно поделиться эмоциями и впечатлениями с вами, дорогие читатели!

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