Сегодня в рамках районной благотворительной акции «Время чудес» с подарками в социально-педагогическом центре побывали представители идеологического актива района.

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников для детворы. Считается, что именно в это время сбываются мечты и происходят чудеса. Конечно же, все это невозможно без участия взрослых. Подарить частичку тепла, внимания и заботы воспитанникам СПЦ пришли главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская, директор гимназии Евгений Агажельский, специалист, курирующий вопросы идеологической работы СП «АМИПАК» – ОАО, Наталья Ганцевич. Гости вручили ребятам сладости, канцелярские принадлежности и наборы для творчества и пожелали им крепкого здоровья, успехов в учебе, и, конечно же, скорейшего возвращения домой. В свою очередь мальчишки и девчонки не остались в долгу и порадовали гостей стихами у главной новогодней красавицы – елки.

Как отметила Марина Агажельская, районная благотворительная акция «Время чудес» – это хорошая возможность оказать внимание и поделиться добротой с теми, кто особенно в этом нуждается. Активное участие в акции принимают учреждения образования района, весомый вклад внесли и трудовые коллективы СП «АМИПАК» – ОАО и Буда-Кошелевского опытного лесхоза.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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