Всебелорусская пионерская елка пройдет 28 декабря в выставочном комплексе «Белэкспо» в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

«В преддверии Нового года 400 лучших октябрят и пионеров страны встречаются на главной Всебелорусской пионерской елке, чтобы поделиться улыбками, планами на будущее и подвести итоги уходящего года. Это лидеры областных и республиканской детских палат, победители проектов, а также активные участники общественной жизни своей области и региона», — рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, ребят ожидает сказочный новогодний квест «Тик-ток елка». «Активисты БРПО встретятся с волшебными персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой и другими сказочными персонажами. Вместе с ними пионеры и октябрята создадут современный новогодний трек, чтобы зарядить всех окружающих на совершение праздничных чудес», — отметила председатель ЦС БРПО.

Кроме того, будут работать тематические праздничные фотозоны, где все желающие смогут сделать фотографию с талисманом пионерии Беларуси — рысенком Огоньком.

Приятным завершением мероприятия для каждого участника станет сладкий подарок от Белорусской республиканской пионерской организации.

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