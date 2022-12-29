Большинство водителей, например, складируют квитанции в бардачке машины: не заплатили сразу, а потом забыли. Да и штраф 0.5 базовой величины считается такой мелочью, что из-за этого жалко терять время. Однако неуплата штрафа ГАИ имеет свои последствия:

В соответствии со ст. 8.7 ПИКоАП Республики Беларусь в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество, т.е. собственнику или лицу, у которого находится имущество, запрещается распоряжаться данным имуществом, а в необходимых случаях и пользоваться этим имуществом (например, если арест накладывается на транспортное средство, накладывается запрет на снятие с учета транспортного средства).

В соответствии со ст. 17.2 ПИКоАП Республики Беларусь штраф (за исключением штрафа, взимаемого на месте) должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления — не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.

В соответствии со ст. 17.3 ПИКоАП Республики Беларусь в случае неуплаты лицом, подвергнутым административному взысканию в установленный законом срок, органом ведущий административный процесс, направляется представление на принудительное взыскание штрафа в отдел принудительного исполнения наказания.

В соответствии со ст. 482 ГПК Республики Беларусь сотрудниками ОПП применяются следующие меры принудительного взыскания штрафов:

наложение ареста на имущество должника, в том числе на денежные средства, находящиеся у должника и у иных лиц;

приостановление полностью или частично операций по текущим (расчетным) и иным банковским счетам граждан и юридических лиц в банках или небанковских кредитно- финансовых организациях;

изъятие имущества у должника, находящегося у него или у иных лиц;

запрещение должнику совершать определенные действия;

запрещение должнику пользоваться, принадлежащим ему имуществом или

установление пределов пользования этим имуществом;

опечатывание имущества должника;

изъятие правоустанавливающих документов, в том числе и ценных бумаг;

временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь — на срок, установленный судом;

временное ограничение на право управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту.

Уважаемые граждане! Не забывайте о своевременной оплате штрафов, чтобы не попасть в «черный список».