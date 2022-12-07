Все подразделения ОСВОДа переведены в режим повышенной готовности, сообщил председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) Анвар Игамбердиев на пресс-конференции «Безопасность граждан на водных объектах в зимний период» в пресс-центре БЕЛТА.

«Все подразделения ОСВОДа переведены в постоянное боевое дежурство. Имеются достаточно модернизированные средства, в частности аэролодки «Пиранья», которые могут развить достаточно высокую скорость — более 100 км/ч. Они помогают в считаные минуты (что особенно важно на крупных озерах) своевременно оказать помощь. Таких примеров у нас очень много», — сказал Анвар Игамбердиев.

Председатель ОСВОДа заметил, что с началом зимнего сезона, когда идет становление льда на реках и озерах, спасатели сталкиваются со всплеском несчастных случаев с трагическими последствиями. Взрослые из-за пренебрежения мерами личной безопасности, а дети по незнанию, из-за шалости или оставления без присмотра выходят на неокрепший лед, тем самым не только подвергая себя опасности, но и ставя спасателей в довольно сложные условия, когда им приходится проводить спасательные, а иногда и поисковые работы.

С 2017 года в периоды становления, активного таяния льда, а также на протяжении зимнего периода при выходе на лед погибли 92 человека, из них 10 несовершеннолетних.

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