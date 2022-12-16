От всех централизованных экзаменов в 11-х классах (при условии положительных отметок по итогам учебного года) освобождаются победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету.

— Если учащийся победил в третьем (областном) этапе, то ему не нужно будет сдавать экзамен только по данной дисциплине, — пояснил «Гомельскай праўдзе» начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов.

При условии положительных отметок по итогам учебного года, в 9-м классе освобождаются от экзаменов:

– кандидаты в команды Беларуси для участия в предметных международных олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях;

– имеющие заболевания, которые являются медицинским основанием для освобождения от экзаменов;

– женщины, воспитывающие детей до трех лет;

– находящиеся в соответствии с законодательством в самоизоляции на даты проведения выпускных экзаменов;

– кандидаты и участники официальных международных спортивных соревнований в случае совпадения сроков подготовки, проведения состязаний и экзаменов.

Кроме того, от экзамена по соответствующему учебному предмету освобождаются учащиеся-победители третьего и заключительного этапов рес­публиканской олимпиады. За соответствующий предмет им будет выставлена итоговая отметка «10».

Источник: http://gp.by

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