От всех централизованных экзаменов в 11-х классах (при условии положительных отметок по итогам учебного года) освобождаются победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету.
— Если учащийся победил в третьем (областном) этапе, то ему не нужно будет сдавать экзамен только по данной дисциплине, — пояснил «Гомельскай праўдзе» начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов.
При условии положительных отметок по итогам учебного года, в 9-м классе освобождаются от экзаменов:
– кандидаты в команды Беларуси для участия в предметных международных олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях;
– имеющие заболевания, которые являются медицинским основанием для освобождения от экзаменов;
– женщины, воспитывающие детей до трех лет;
– находящиеся в соответствии с законодательством в самоизоляции на даты проведения выпускных экзаменов;
– кандидаты и участники официальных международных спортивных соревнований в случае совпадения сроков подготовки, проведения состязаний и экзаменов.
Кроме того, от экзамена по соответствующему учебному предмету освобождаются учащиеся-победители третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады. За соответствующий предмет им будет выставлена итоговая отметка «10».
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель