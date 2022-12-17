С 2023 года выпускники 11-х классов вместо 4 экзаменов будут сдавать 2 в форме централизованного экзамена. Иных экзаменов для получения аттестата об общем среднем образовании не предусмотрено. ЦТ будут сдавать только те ребята, которые намерены стать студентами вузов.

До 1 февраля 2023 года в учреждениях образования должны быть утверждены комиссии по регистрации и обеспечению участия в централизованном экзамене. Причем определиться с учебным предметом, который будут сдавать на централизованном экзамене, учащиеся должны до 1 марта. Получается, что фактически окончательный выбор необходимо сделать в феврале 2023 года.