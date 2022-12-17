В 2023 году меняются подходы к итоговой аттестации учащихся за курс средней школы. Со следующего года для старшеклассников совместят выпускную и вступительную компании: в итоге результаты выпускных экзаменов в школе будут засчитывать при поступлении в вуз.
Новые подходы в аттестации учащихся
С 2023 года выпускники 11-х классов вместо 4 экзаменов будут сдавать 2 в форме централизованного экзамена. Иных экзаменов для получения аттестата об общем среднем образовании не предусмотрено. ЦТ будут сдавать только те ребята, которые намерены стать студентами вузов.
До 1 февраля 2023 года в учреждениях образования должны быть утверждены комиссии по регистрации и обеспечению участия в централизованном экзамене. Причем определиться с учебным предметом, который будут сдавать на централизованном экзамене, учащиеся должны до 1 марта. Получается, что фактически окончательный выбор необходимо сделать в феврале 2023 года.
Выбор второго предмета ЦЭ
Русский или белорусский язык (выпускники сами определяют какой из двух государственных языков) они будут сдавать 14 мая. Датой сдачи экзамена по второму предмету во всех школах страны определено 21 мая. По какой учебной дисциплине его сдавать решают одиннадцатиклассники.
На выбор предлагаются:
- физика,
- математика,
- химия,
- биология,
- иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский),
- история Беларуси,
- всемирная история (новейшее время),
- география,
- обществоведение.
Как пояснили в ведомстве, выбор учебного предмета для сдачи централизованного экзамена не зависит от того, является ли он первым профильным предметом при поступлении в вуз или вторым. Можно выбирать любой учебный предмет из числа предметов, по которым предусмотрено централизованное тестирование. Если учащийся выберет первый профильный предмет, то на ЦТ он сдаст второй профильный и наоборот.
В Министерстве образования обратили внимание, что изменить выбранные учебные предметы и язык предоставления экзаменационных материалов после регистрации невозможно.