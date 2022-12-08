В мероприятии, которое прошло в Глазовской средней школе, приняли участие прокурор района Андрей Комаров и председатель Морозовичского сельисполкома Алла Братикова.

В актовом зале школы учащиеся освежили в памяти знания о геноциде белорусского народа, вспомнили историю создания главных мемориальных комплексов Беларуси. Школьникам напомнили, что благодаря силе и отваге партизан и воевавших солдат белорусский народ продолжает существовать, призвали хранить память о погибших от немецко-фашистких захватчиков.

Андрей Комаров провел для ребят небольшой экскурс в военные события 1941-1945 гг. Школьники узнали о жестоких расправах гитлеровских войск над евреями, нечеловеческом обращении с мирными жителями Беларуси, насилии и беспощадных убийствах на территории района, лагерях смерти и гетто. В завершении выступления Андрей Олегович выразил надежду, что таких событий больше не повторится, и призвал ребят быть любознательными, интересоваться историей своей страны и народа, а также не верить фейкам.

– Пусть эти стенды станут для вас напоминанием о событиях Великой Отечественной войны, страданиях, которые пережил белорусский народ. А подобные встречи помогут не забыть подвиг советских солдат и нашу победу, – отметил он.

Алина ЮРИНСКАЯ

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