В Беларуси ослабили ограничения по разделке птицы в магазинах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 декабря 2022 года №885, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, теперь в магазинах можно разделывать тушки любой птицы, помимо кур и цыплят-бройлеров.

Ранее в Беларуси было установлено ограничение на продажу частей тушки птицы, за исключением изготовленных мясоперерабатывающими, сельскохозяйственными и птицеводческими организациями для обеспечения потребительского рынка тушкой птицы и удовлетворения покупательского спроса. В торговых объектах запрещалась продажа частей тушки птицы, разделка которой осуществлялась в том числе в объектах общественного питания, включая заготовочные объекты (цеха).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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