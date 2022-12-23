Как прокомментировал главный энергетик КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Сергей Нагорняк, городскую котельную отключили сегодня утром для проведения плановых работ. Подача тепла и горячего водоснабжения будет возобновлена сегодня, до обеда.