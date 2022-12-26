В выставочном зале Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины проходит авторская выставка «Зима. Поры года». Представленные экспонаты написаны уроженцем Буда-Кошелевского района художником живописных работ Виктором Песляковым, сообщили корреспонденту sb.by в пресс-службе учебного заведения.

— Коллекцию картин предоставил историко-культурный центр Буда-Кошелевского района, — отметили в пресс-службе. — Экспозиция состоит из 30 творческих работ. Центральная тема в живописи Виктора Песлякова – пейзажная лирика, в которой он находил постоянный источник вдохновения, тонко чувствуя красоту природы малой родины и России.

На открытии экспозиции звучали музыкальные номера в исполнении учителя по классу скрипки Уваровичской детской школы искусств Радмилы Котик. В торжественной обстановке посетителей выставки поприветствовал проректор по воспитательной работе Дмитрий Ходанович. В завершении встречи музыкальным подарком гостей порадовало трио Радмилы Котик, Анастасии Луцуины и Алеси Литош.

Выставка продлится до 13 января 2023 года.

Источник: http://gp.by

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