Вы проявляете свои лучшие профессиональные качества, чтобы в нашей стране, в нашей области был порядок,- обратился председатель облисполкома Иван Крупко к личному составу управления внутренних дел во время церемонии награждения отличившихся сотрудников медалями «За отличие в охране общественного порядка» и «За безупречную службу».

Он подчеркнул, что гомельская милиция в самых сложных ситуациях демонстрирует исключительную слаженность действий. «Находясь на ведущих позициях борьбы с преступностью и обеспечивая безопасность государства и общества, личный состав всех подразделений разделяет выбор стратегического курса на развитие сильной, суверенной страны», — дал высокую оценку губернатор.

Иван Крупко также сделал акцент на том, что с непростыми задачами сотрудникам милиции удается справиться, в том числе и благодаря родным и близким. «Они знают, какой тяжелый милицейский труд, и сохраняют семейный уют и покой», — теплые слова адресовал губернатор и тем, кто обеспечивает надежный тыл нашим защитникам.