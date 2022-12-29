Чествование лучших из них состоялось в телерадиокомпании «Гомель».

В ноябре главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома в третий раз дало старт проекту. В нем участвовали более двухсот человек. Номинации «Блогосфера» и «Журналистика» разделили на две возрастные группы. И вот пришло время объявить победителей.

Начальник главного управления Денис Езерский подчеркнул: информационное пространство очень быстро меняется. В потоке этой динамики важно, кто и как работает и могут ли все «вещающие» называть себя журналистами, пусть даже свободными. Конечно же, далеко не все. Мало написать текст или снять видео, нужно нести ответственность за свои слова и правдивость информации. А слет – это прекрасная возможность чему-то научиться, узнать, как работают специалисты.

Председатель областной журналистской организации, главный редактор «Гомельскай праўды» Сергей Беспалый отметил, что журналисты – штучный товар, их не так просто найти и вырастить. А в целом наша профессия и интересная, и ответственная. Для нее также полностью подходит определение «непредсказуемая», потому что каждый день приносит новые темы, проблемы, вызовы.

«Гомельская праўда» – это своего рода медиахолдинг, добавил главный редактор, куда помимо газеты и портала входят издательство и радио. Редакция охотно работает и с молодыми дарованиями. На gp.by есть раздел, посвященный видеотворениям юных блогеров. Сергей Михайлович пригласил всех, кто чувствует в себе большое желание развиваться в журналистике и блогинге, сотрудничать с «Гомельскай праўдай».

Этот день ребятам точно запомнился, ведь было столько интересного. Они побывали в областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике, на «Гомсельмаше», познакомились с разработками студентов ГГТУ имени П. О. Сухого и обсудили вопросы современной журналистики за круглым столом в торгово-экономическом университете потребительской кооперации. А в завершение встречи побывали на главной елке города. Будет о чем написать и рассказать в своих блогах!

Журналистика (от 14 до 21 года)

2 место – Ксения Лешкова, учащаяся 10 класса Октябрьской районной гимназии

2 место – Диана Хоронжая, учащяся 11 класса СШ №5 Светлогорска

1 место – Валентина Лапич, учащаяся 10 класса СШ №10 Светлогорска, кореспондент молодежной редакции “New Fishки”

1 место – Александр Веселов, учащийся 10 класса СШ №11 Мозыря

“Блогосфера” (от 22 до 30 лет)

3 место – Денис Вакулик, студент БелГУТа

2 место – Александр Антонов, социальный педагог Коротковичской СШ Жлобинского района

1 место – Анастасия Новик, педагог-организатор СШ №12 Жлобина

“Блогосфера” (от 14 до 21 года)

3 место – Мария Блинец, учащаяся СШ №2 Петрикова

3 место – Лидия Юнчиц, учащаяся 11 класса Озеранского детского сада-средней школы Житковичского района

2 место – Александр Чутков, учащийся 10 класса СШ №2 Рогачева

1 место – Никита Береснев, педагог-организатор СШ №11 Светлогорска

Также были подведены итоги областного конкурса видеороликов “Сила страны – в нашем единстве!”

В категории “Работающая молодежь” победителями стали:

3 место – Алексей Синило, редактор отдела сельской жизни газеты “Лоеўскі край”

3 место – Александр Бордак, педагог дополнительного образования Добрушского районного центра дополнительного образования

2 место – Татьяна Лимонтова, педагог-психолог Гомельского колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского

1 место – Елизавета Бандурина, библиотекарь детской библиотеки в Речицком районе

В категории “Учащаяся молодежь”:

1 место – Екатерина Ведерникова, студентка Гомельского медуниверситета

Победа в специальной номинации “За взаимодействие” присуждена Александре Макушкиной, педагогу-организатору СШ №25 Гомеля

Источник: http://gp.by

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