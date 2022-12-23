В последние дни гомельчане заметили, что городские автобусы могут идти по маршруту с опозданием или не приходить вовсе. Заместитель генерального директора ОАО «Гомельоблавтотранс» Олег Цилько рассказал корреспонденту «Гомельскай праўды» об основных причинах перебоев.

— Не скрою, сейчас поступает достаточно много обращений от пассажиров. Мы все честно объясняем людям. Во-первых, в последние дни ухудшились погодные условия. Из-за этого автобусы могли приходить с задержкой. Сейчас ситуация улучшается, снег начал таять. Вторая причина — к сожалению, часть водителей заболела. У нас и так есть существенная нехватка водителей, а больничные еще больше усложнили работу, — объяснил Олег Цилько.

Кроме того, автобусы периодически выходят из строя. «Гомельоблавтотранс» обновляет технику (в этом году купили 40 автобусов), но подвижной состав все равно нуждается в обновлении. Если одна единица ломается, нужно время на ее замену и буксировку — так и возникают дыры в работе городского транспорта.

— У нас непростой период, но мы стараемся оперативно решать все вопросы. Просим людей с пониманием отнестись к проблеме. И обращаем внимание, что сейчас пассажирам лучше перестраховываться и приходить на остановку заранее, — отметил заместитель генерального директора «Гомельоблавтотранс».

Источник: http://gp.by

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