Сейчас даже в маленьких деревнях в последние годы проводится интенсивная газификация. Однако не все люди спешат убирать печки. И чем холоднее на улице, тем интенсивнее их топят. Зимой происходит рост пожаров из-за нарушения правил печного отопления. О них решили рассказать в Гомельском областном управлении МЧС.

— Этот год не исключение. 6 декабря сообщили о пожаре магазина в поселке Сутково Лоевского района. Пожар потушили до прибытия МЧС работники магазина. Чуть позже в Ельске начался пожар жилого дома. Пострадали только потолочное перекрытие и кровля. В обоих случаях основная причина пожара – нарушение правил использования печей. Благо, что обошлось без жертв, но так бывает не всегда, — рассказали в пресс-центре Гомельского МЧС. Чтобы избежать «печного» пожара, нужно соблюдать ряд правил:

♦ печь должна иметь самостоятельный фундамент;

♦ между стенками печи и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток;

♦ в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен;

♦ печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку.

♦ чтобы случайно выпавшие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров;

♦ топить печь рекомендуется не более 2-3 раз в день не более чем по полтора часа;

♦ топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна;

♦ ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

♦ также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;

♦ одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы держите не менее чем в полутора метрах от печи;

♦ золу и перегоревшие угли следует выбрасывать не ближе 15 метров от строений. Не пренебрегайте соблюдением элементарных правил пожарной безопасности. Вы можете лишиться своего жилья, имущества, а может быть, и жизни. Обеспечьте безопасность себе и своим близким. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.

Источник: http://gp.by

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