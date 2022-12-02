Как сообщили в РОЧС, двое детей из агрогородка Люденевичи пострадали от угарного газа.
Сейчас выясняют обстоятельства. Предварительно известно, что отец не убедился в выгорании дров и рано закрыл дымовую заслонку. Из-за оплошности чуть не потерял детей 2012 и 2019 годов рождения – угарный газ стал выходить в комнату.
Утром дети почувствовали тошноту и головокружение, глава семьи отвез их в приемный покой и передал медикам.
Старшую дочь после осмотра отпустили домой, а вот сыну придется еще побыть под наблюдением врачей.
К сожалению, не все подобные истории заканчиваются благополучно, поэтому спасатели в очередной раз напоминают родителям, что несоблюдение правил безопасности при эксплуатации печного отопления ставит под угрозу жизнь детей.
Источник: http://gp.by
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