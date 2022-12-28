27 декабря в Жодино состоялся республиканский семинар «Лучшие практики функционирования служб «одно окно». Участие в семинаре приняли представители Министерства юстиции, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра защиты персональных данных, Национального центра электронных услуг, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, главных управлений юстиции областных исполнительных комитетов, местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня.

Отвечая на вопросы журналистов перед началом мероприятия, первый заместитель Министра юстиции Наталья Филиппова обратила внимание, что Министерство юстиции координирует деятельность службы «одно окно» по вопросам осуществления административных процедур. «В нашей стране огромное внимание уделяется дебюрократизации государственного аппарата. Глава государства неоднократно указывал всем госорганам на то, что обеспечение комфортных условий работы с гражданами для них должно быть одной из важных задач», – подчеркнула Наталья Николаевна.

«Мы стремимся к тому, чтобы обслуживание населения было на качественном и комфортном уровне, чтобы каждый гражданин смог максимально оперативно и качественно получить весь комплекс услуг, которые предоставляют государственные органы», – уточнила первый заместитель Министра юстиции.

В ходе семинара прошло ознакомление со службой «одно окно» Жодинского горисполкома.

В рамках докладов были детально рассмотрены актуальные вопросы организации деятельности службы и работы с её кадровым составом, перспективы развития службы и внедрения новой версии программного комплекса «Одно окно». Внимание также уделили вопросам соблюдения требований законодательства о персональных данных и методам управления конфликтами и стрессовыми ситуациями.

В завершение пленарного заседания состоялось награждение Благодарностями Министерства юстиции Республики Беларусь за эффективную организацию работы по осуществлению административных процедур и конструктивное взаимодействие по вопросам совершенствования работы служб «одно окно» Березовского, Буда-Кошелевского, Чашникского районных, Жодинского и Бобруйского городских исполнительных комитетов, администраций Октябрьского района г. Гродно и Заводского района г. Минска.

Приятным дополнением к прошедшему мероприятию стало посещение участниками семинара одного из крупнейших промышленных предприятий – ОАО «БелАЗ».

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