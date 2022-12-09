В какую сумму обойдутся живые ели к Новому году?

Об этом «Авангард» узнал в Буда-Кошелевском опытном лесхозе.

На елочном базаре лесная красавица высотой до 1 м обойдется в 10 руб., до 2 м – 12 руб., а до 3 м – 17 руб.

Символ года можно приобрети прямо в лесничестве, не дожидаясь елочных базаров. Стоимость живой елочки там колеблется от 7 руб. 50 коп. до 600 рублей. Елочка высотой до 1 м стоит 7 руб. 50 коп., красавица до 2 м – 9 руб. 50 коп., до 3 м – 13 руб. 70 коп., до 4 м – 17 руб. 90 коп., до 5 м – 29 руб. 70 коп., до 8 м – 67 руб. 20 коп., до 10м – 149 руб. 80 коп., до 12 м – 264 руб., до 15 м – 384 руб., до 20 м – 480 руб., свыше 20 м – 600 руб. Реализацией живых деревьев занимаются в всех лесничествах лесхоза, кроме Буда-Кошелевского и Дуравичского.

Кстати, цены остались на уровне прошлого года.